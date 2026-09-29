Il comportamento dei muscoli durante l'invecchiamento sembra paradossale: abbandonano le fibre a contrazione rapida, più potenti, e le trasformano in fibre a contrazione lenta, costruite più per la resistenza, nonostante queste ultime dipendano in misura maggiore dai mitocondri, che con l'età lavorano sempre peggio. Per sciogliere l'enigma, i ricercatori guidati da Fabian Finger si sono concentrati sulla cardiolipina, una molecola che si trova nella membrana interna dei mitocondri : senza di essa, questi organelli non sono in grado di produrre energia a sufficienza.

Il comportamento dei muscoli durante l'invecchiamento sembra paradossale: abbandonano le fibre a contrazione rapida, più potenti, e le trasformano in fibre a contrazione lenta, costruite più per la resistenza, nonostante queste ultime dipendano in misura maggiore dai mitocondri, che con l'età lavorano sempre peggio. Per sciogliere l'enigma, i ricercatori guidati da Fabian Finger si sono concentrati sulla cardiolipina, una molecola che si trova nella membrana interna dei mitocondri : senza di essa, questi organelli non sono in grado di produrre energia a sufficienza.