Per il 2026 si stima una riduzione dello 0,4% delle emissioni globali di anidride carbonica: un'inversione di tendenza dopo la crescita media annua dello 0,8% tra il 2019 e il 2025 dovuta all'aumento dei prezzi del petrolio causato alla guerra in Iran. Lo indica lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, guidato dall'Università britannica dell'East Anglia.

Secondo gli autori della ricerca si tratta di un calo solo temporaneo e per ridurre in modo stabile le emissioni di CO2 sarà necessario accelerare la transizione energetica.

Attualmente, infatti, le fonti di energia rinnovabili e le tecnologie green non sembrano avere giocato un ruolo importante sui livelli di CO2.

I ricercatori guidati da Corinne Le Quéré hanno valutato gli effetti sui livelli di CO2 di energia solare, eolica e veicoli elettrici tra 2019 e 2025, elaborando stime fino al 2028. È emerso che, nell'anno in corso, la compensazione globale delle emissioni raggiungerà i 4,6 miliardi di tonnellate grazie a eolico e solare, e i 240 milioni di tonnellate grazie alle auto elettriche. Tuttavia, tra 2025 e 2028, la crescente domanda globale di energia potrebbe determinare un aumento delle emissioni pari a 2,59 miliardi di tonnellate. Secondo le tendenze attuali, eolico, solare e veicoli elettrici messi insieme potrebbero riuscire a compensare il 64% di tale incremento.

