Nuovo look perAntonio,Bruno e gli altridinosauri italianidalbecco d'anatra(Tethyshadros insularis) ritrovati vicino Trieste nel sito fossilifero delVillaggio del Pescatore. Le stravagantiprotuberanze osseeche sembravano ornare il loro becco in realtànon erano visibili all'esterno, mainglobate in unbecco corneomolto piùgrande eprofondo, attraversato da un'intricata rete divasi sanguignienervi, che potrebbe aver aiutato i dinosauri anutrirsi,percepire l'ambiente circostante eregolare la temperaturacorporea. Lo indicano le nuove analisi condotte sui fossili grazie ai raggi X dell'Elettra Sincrotrone Trieste. I risultati sono pubblicati su Royal Society Open Science dai ricercatori dell'Università di Bologna, dell'Elettra Sincrotrone Trieste, dell'University College di Londra e dell'Università libera di Berlino.



Lamicrotomografia computerizzata a raggi Xdelleossa ditre esemplaridiTethyshadros, effettuata con una risoluzione di circa 30 micrometri (circa un terzo della larghezza di un capello umano), ha permesso di ricostruire digitalmente la complessa anatomia interna delle ossa del becco. Le scansioni hanno evidenziatovasi cheavvolgono ilbordo taglientedellamascella superiore, connessioni tra il palato e la regione nasale, grandi vasi che irrorano il becco inferiore e una cavità mediana finora sconosciuta all'estremità del muso. Molti di questi canali terminano tra le proiezioni ossee che in precedenza erano state interpretate come spine esposte. Il modello suggerisce invece che queste proiezioni fossero strettamente associate a vasi sanguigni e forse a papille dermiche,strutture paragonabili ai tessuti sensorialiche sostengono ibecchi degliuccelli viventi.



"Quello che sembrava un bizzarro becco dentellato o spinoso - spiega Marco Muscioni dell'Università di Bologna - potrebbe in realtà essere l'impronta ossea di unorgano viventemolto più complesso". I paleontologi ipotizzano infatti che Tethyshadros possedesse unbecco cheratinoso grande e profondo chenascondeva lesporgenze ossee. "Serviva per nutrirsi, fungeva forse da organo tattile sensibile e, grazie a un'abbondante vascolarizzazione, potrebbe aver contribuito allo scambio termico", aggiunge Alfio Alessandro Chiarenza dello University College di Londra. "Una combinazione che potrebbe essere diventata sempre più importante man mano che i dinosauri 'a becco d'anatra' sono evoluti verso dimensioni corporee decisamente maggiori".



Sulla base dello studio del più grande esemplare noto di Tethyshadros, soprannominatoSecundus, i ricercatori ipotizzano che gli individui più grandi potrebbero aver raggiunto circa 5,2-5,9 metri di lunghezza, quasi come un furgone.



"Tethyshadros continua a sorprenderci", commenta Federico Fanti dell'Università di Bologna. "I fossili del Villaggio del Pescatore rappresentano alcuni dei dinosauri più completi mai rinvenuti in Europa; eppure, le nuove tecnologie dimostrano che anche esemplari studiati per anni possono ancora rivelare informazioni del tutto inaspettate".