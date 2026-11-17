I vaccini del futuro potranno essere spinti dall’intelligenza artificiale, in una rivoluzione che investirà tutti i momenti della ricerca in questo campo. Potrebbe essere questo il fattore capace di invertire una tendenza che, da qui al 2050, non sembra suggerire una deviazione significativa dagli attuali indicatori di mortalità e morbilità, se non lievi incrementi nell'aspettativa di vita. Si prevede inoltre uno spostamento dal ruolo di primo piano che oggi rivestono le malattie: dalle patologie trasmissibili, materne, neonatali e legate alla denutrizione verso le malattie croniche. Sono questi alcuni dei temi affrontati nella Conferenza nazionale sulla prevenzione in programma all’Accademia dei Lincei e della quale trasmettiamo la diretta streaming.



