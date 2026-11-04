Ilcervello ha un modo migliore percancellare lamemoriarispetto al neuralizzatore dei Men in Black, usato nel film sui testimoni di eventi alieni. È stato ora identificato il circuito molecolareresponsabile della cancellazione dei ricordi ed è molto piùpreciso del dispositivo cinematografico: è in grado dieliminareuno didue ricordi formati contemporaneamente, lasciando l'altro intatto. La scoperta, pubblicata sulla rivista Current Biology, si deve al gruppo della giapponese Kyushu University che ha condotto esperimenti sul verme Caenorhabditis elegans,uno degli organismi più studiati nei laboratori di biologia. La ricerca potrebbe gettare nuova luce anche su condizioni emalattie che coinvolgono lamemoria, come l'Alzheimer.

Attraverso un'analisi del sistema nervoso di C. elegans, che comprendesolo 302 neuroni, i ricercatori coordinati da Takeshi Ishihara sono riusciti aindividuare lamolecola chiaveNlp-47, e a seguire l'esattopercorsoche questacompie percancellare unricordo immagazzinato in unospecifico neurone. Ulteriori esperimenti hanno poi mostrato che il processo è altamente specifico: nei vermi addestrati a memorizzare due odori diversi simultaneamente, Nlp-47 induce l'eliminazione solo di uno dei due odori.

"Scoprire che questo sistema dioblio nonèindiscriminato, ma può prendere di mira un ricordo specifico, è affascinante", dice Ishihara. "Esistono molte malattie che comportano una perdita di memoria. Tuttavia, prima di poter comprendere cosa non funzioni - aggiunge il ricercatore - dobbiamo capire come il cervello cancella i ricordi. Spero che questa ricerca porti a unamigliore comprensione di talifunzioni cerebrali".