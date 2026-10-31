Ilcambiamento climatico frena lanuova era glaciale.Duemila anni fa, infatti, i resti dellacalotta glaciale di Barneshanno ricominciato aespandersi, segnandol'inizio di un nuova fasedi climafreddo intenso all'interno di una più ampia era glaciale. Ma già neglianni '60letemperature estiveerano diventate cosìelevate da far sì che l'area iniziasse aridursi. "E' un esempio molto significativo di come abbiamo alterato il sistema", afferma Nicolás Young, geochimico presso il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia Climate School in uno studio pubblicato sulla rivista Science.

La ricerca ha analizzato i resti dellacalotta glaciale Laurentide, che tra circa95.000 e 20.000 anni fa copriva gran parte delCanada e degliStati Uniti settentrionali. L'ultima tracciacorrisponde allacalotta di Barnes, che è congelata direttamente sulla roccia sottostante. "A differenza della maggior parte dei ghiacciai - sottolinea Young - non scivola sul terreno e di conseguenza preserva la vegetazione cresciuta quando il ghiacciaio era di dimensioni ridotte e poi successivamente sepolta dalla nuova espansione".

Gli studiosi hanno analizzato letracce di carbonio-14dellaflora emersa dal ritiro del ghiacciaio iniziato nel1960, e ricostruito, così, lacronologia dell’avanzatadelmargine glacialesulla vegetazione. E' emerso che che la calotta laurentide ha raggiunto la sua estensione minima circa 3.000 anni fa, per poi ricominciare aespandersi circa 2.000 anni fa. Questo punto di svolta "dovrebbe essere considerato l’inizio del prossimo periodo glaciale terrestre", osserva Young. "E' proprio la prima fase di ricrescita di una calotta glaciale - prosegue - a segnare l’inizio del fenomeno, senza dover attendere la formazione di enormi distese di ghiaccio continentale".

Ma già neglianni '60, il clima terrestre si era riscaldato a tal punto che la calotta glaciale diBarnes perdeva, durante l'estate, più ghiaccio di quanto ne accumulasse in inverno."Laglaciazione successiva è cosìsvanita nel nulla", ribadisce l'esperto. Non solo: secondo i modelli che ne prevedono l'evoluzione futura, ilghiacciaio siscioglierà completamente nel giro dei prossimi secoli. "Gli ultimissimi resti della calotta laurentide, sono destinati a scomparire per sempre, e questo - conclude - potrebbealterareledinamiche dellefuture glaciazioni edere glaciali".