Lepopolazioni cheabitavano l'Europa nelPaleolitico superiore, circa30mila anni fa,erano molto piùinterconnesse di quanto ipotizzato finora. A dimostrarlo èl'analisi di campioni diDna antico provenienti sia daresti umani,tra cui il feto rinvenuto ancora nel grembo della madre a Ostuni, in Puglia, sia dai sedimenti delle grotte, come quella di Chufín, nella Spagna settentrionale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, è stato guidato da Pere Gelabert dell'Università di Vienna e ha visto la partecipazione anche dell'Università Sapienza di Roma, del Museo di Civiltà preclassiche della Murgia meridionale (Ostuni) e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Per quanto riguarda iresti rivenuti inPuglia, ilconfronto tra ilDna dellamadre e quello delfeto ha consentito di ottenereinformazioni indirettesull’ascendenza paterna. I risultati indicano che il padre proveniva probabilmente dallastessa popolazione geneticadellamadre, eppure i due genitorinon eranostrettamente imparentati: ciò suggerisce l'esistenza di pratiche di accoppiamento che contribuivano a evitare elevati livelli di consanguineità.

IlDna recuperato nellagrotta spagnolaindica una lunghissima permanenzadel gruppo che viveva lì, rimasto nello stesso posto per più di12mila anni,mentre quello prelevato da resti umani trovati in un'altragrotta, quellafrancese di Isturitz, suggeriscono diversicontatti traigruppi dell'Europa occidentalee quelli localizzati più a Est. In particolare, il genoma di una donna vissuta circa30mila anni fa indica movimenti di popolazioni a lunga distanzaattraverso l’Europa, rafforzando l’ipotesi del ruolo diIsturitz come possibile luogo d’incontro tra differenti gruppi umani durante la Preistoria.