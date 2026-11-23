Il23 novembresi celebra ilFibonacci Day, lagiornata mondialededicata almatematico che ha scoperto illegame profondo tranumeri,armonia,natura earte.

Leonardo Fibonacciè stato uno dei matematici più influenti non solo del Medioevo, epoca in cui è vissuto, ma di tutta la storia: a lui dobbiamo l'introduzione deinumeri che usiamo oggi, tra i quali anche lozero, la cui adozione fu inizialmente osteggiata ma poi si diffuse gradualmente fino a rivoluzionare completamente la matematica.



Da Fibonacci prende il nome anchela più famosa sequenza matematica, in cuiogni numero è dato dalla somma dei due precedenti. "Dagliananas alleconchiglie del nautilus passando per ilPartenone e l'uomo Vitruviano di Leonardo: lasuccessione di Fibonaccila possiamo identificare inmoltissimi settori, dellanatura e non solo", commenta Luca Balletti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.



L'evento si celebra ovunque nel mondo. Anche inItalia sono in programma numeroseiniziative. A Pisa, per esempio, fino al 27 novembre sono in programma le 'Giornate Fibonacci': una rassegna promossa da Comune e Università, con mostre, concerti, conferenze, giochi matematici e laboratori per le scuole. "Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della nostra storia", afferma l'assessore al turismo Paolo Pesciatini: "La sua eredità continua a manifestarsi nei campi più diversi del sapere, dalla scienza alla musica, dalle arti figurative all'armonia della natura".



A Padova, invece, lunedì 23 va in scena 'Alice e l'Enigma dello Specchio': una escape room matematica organizzata dall'Università nella quale i partecipanti, per liberare Alice, dovranno affrontare una serie di enigmi e sfide matematiche, mettendo alla prova curiosità, logica e capacità di ragionamento.