BOLZANO. Le ricerche dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research conquistano le pagine di National Geographic. Il celebre mensile internazionale ha dedicato un reportage di 24 pagine agli studi condotti dai ricercatori altoatesini, ripercorrendo la storia dell'istituto nato per approfondire la conoscenza di Ötzi e raccontando le più recenti missioni scientifiche tra Austria e Bolivia.

La giornalista e scrittrice Nicola Twilley, accompagnata dai fotografi Davide Monteleone e dal bolzanino Manuel Montesano, ha seguito il team di ricerca nei cunicoli della miniera preistorica di Hallstatt, in Austria, e sugli altipiani andini della Bolivia. Il reportage è stato pubblicato nel numero di luglio della rivista.

Tra le tappe del viaggio c'è la miniera di sale di Hallstatt, considerata la più antica al mondo, dove i ricercatori di Eurac Research, del Museo di Storia Naturale di Vienna e dell'Istituto Archeologico Austriaco dell'Accademia Austriaca delle Scienze hanno effettuato campionamenti di paleofeci risalenti all'Età del Ferro.

L'analisi di questi reperti permette agli studiosi di ricostruire la dieta, lo stato di salute e il microbioma delle antiche comunità di minatori, offrendo nuove informazioni sulla vita delle popolazioni del passato. Il servizio è arricchito dalle fotografie che documentano il lavoro sul campo, le attività nei laboratori e lo studio delle mummie sudamericane in Bolivia.