I vincitori del Nobel per la Medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel; hanno gettato le base dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il compoRtamento delle cellule (ANSA).

La settimana dei Nobel si apre oggi con l'annuncio dei vincitori per la Medicina e si proseguirà nei due giorni successivi con gli annunci degli altri Nobel scientifici: il 6 la Fisica e il 7 la Chimica.

Per la Medicina, fra le candidature più gettonate dagli esperti e sulla rete, ci sono quelle per la scoperta dei farmaci anti-obesità Glp-1, accanto a quella dell'orexina per la regolazione del sonno, alla tecnica non invasiva Oct per controllare la retina e ai recettori del sistema immunitario.



