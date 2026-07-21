Riprogrammato il nuovo l ancio suborbitale di Starship , il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte: è fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13esimo test , fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti.

Riprogrammato il nuovo l ancio suborbitale di Starship , il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte: è fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13esimo test , fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti.