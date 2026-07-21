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Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte: è fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13esimo test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti.
Inizialmente programmato per il 17 luglio, il lancio era stato abortito pochi istanti prima del via proprio per un’anomalia ad almeno 2 dei 33 motori che spingono il primo enorme stadio, denominato Super Heavy. Il Ceo di SpaceX, Elon Musk aveva affermato su X che i motori sarebbero stati sostituiti e ora l’azienda ha comunicato la nuova data per un test che dovrà verificare alcuni importanti aggiornamenti sia di hardware che di software dei due stadi del lanciatore, il Super Heavy e la nave detta Staship che in futuro dovrà trasportare anche equipaggi.
Questo 13esimo volo suborbitale è per molti versi simile al precedente test di maggio che si era concluso con un parziale successo ma aveva registrato anche numerose anomalie ai motori Raptor. Il nuovo lancio avverrà all’interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di 60 minuti durante i quali il primo stadio, dopo la separazione, eseguirà una manovra di rientro controllato in mare, mentre Starship eseguirà alcune riaccensioni dei motori nello spazio e il rilascio di 20 satelliti Starlink V3, la nuova generazione di satelliti per la costellazione di connessioni internet. Al termine, anche Starship eseguirà una manovra di rientro controllato in mare, dove andrà poi distrutta esattamente come Super Heavy. Stessa sorte attenderà anche i 20 satelliti che essendo rilasciati in un’orbita suborbitale ricadranno rapidamente a terra disintegrandosi in circa 20 minuti.
Se il test dovesse concludersi con successo SpaceX ha comunicato che il prossimo volo potrebbe finalmente puntare per la prima volta essere un test orbitale, un passo fondamentale per gli ambiziosi piani futuri in cui Starship potrà essere usata anche per il trasporto sulla Luna dell’equipaggio di Artemis e in futuro anche portare l’umanità su Marte.