Come unasingola celluladàorigine a tutte quelle che compongono unorganismo vivente? Adessosiamo un po' più viciniarispondere a questa domanda fondamentale della biologia, grazie alpiù grande albero genealogico di un mammiferomai tracciato, ora pubblicato sulla rivista Science. I ricercatori guidati daUniversity of Washington School of Medicinee Seattle Hub for Synthetic Biology sono infatti riusciti aseguire unaparte dello sviluppodi unembrione di topo, osservando laprima celluladare origine a1,28 milioni di cellule, circa il10%delle cellule presenti in un embrione di topo di due settimane. L'albero genealogico, che è stato resoliberamente disponibile, potrebbe fornire indizi cruciali per la salute umana, aiutando a comprendere come emergono difetti congeniti e tumori.



I ricercatori coordinati da Jay Shendure hanno utilizzato unatecnologia chiamataDna Typewriter(macchina da scrivere a Dna): funziona inserendomarcatori geneticiin unordine specificonel Dna di una cellula mentre questa si divide. Tali marcatori vengonocopiati in ordine in ogni cellula figlia, e quindi funzionano come una sorta di 'diario genomico', rivelando le divisioni che ha subito ogni cellula epermettendo dirisalire indietronel tempofino alla prima.



Imarcatori sono stati introdotti in unovulo fecondato di topo, che si è poi sviluppato per 13,5 giorni, cioè circa due terzi della gestazione murina. Riuscendo a capire il percorso del normale sviluppo cellulare e le modalità con cui una singola cellula si moltiplica, i ricercatori hanno ora a disposizione unmodello di riferimentoche li aiuterà a individuare eventuali deviazioni dal normale percorso, in modo da mettere a punto strategie per prevenire uno sviluppo anomalo o la diffusione del cancro.