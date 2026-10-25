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Realizzato il primo dispositivo che trasmette gli odori a distanza: è composto da un naso elettronico che, dopo aver percepito gli odori, invia le informazioni a una sorta di collana che li sintetizza sotto al naso del ricevente. Sviluppato sotto la guida di Chunyu Yang, dell’Ohio State University, e descritto sulla rivista Science Advances, il nuovo dispositivo si chiama Scentronic potrebbe avere le prime applicazioni nel migliorare le esperienze della realtà virtuale e in futuro anche nella medicina .
Come già avviene con la voce, da anni si lavora allo sviluppo di sistemi capaci di trasferire a distanza le sensazioni percepite con il tatto e l’olfatto, ma finora con molte difficoltà. Il primo risultato sulla trasmissione degli odori è arrivato solo adesso con il dispositivo Scentronic: composto da un naso elettronico e un sintetizzatore di odori, è in grado di trasferire a distanza gli odori percepiti, come fosse un telefono.
Il naso elettronico è composto da una serie di sensori capaci di analizzare le molecole rilasciate nell’aria da una qualsiasi sostanza, ad esempio un cibo; quindi trasmette i dati a un processore che, aiutato dell’intelligenza artificiale, riesce a scomporre le fragranze percepite con grandissima precisione. Il segnale viene poi inviato a distanza a un dispositivo composto da 5 atomizzatori, simili ai diffusori di profumi per l’ambiente che usano a casa.
Una delle prime applicazioni potrebbe riguardare la realtà virtuale, per renderla ancora più realistica: i ricercatori hanno testato ad esempio la possibilità di afferrare un caffè in un ambiente digitale rilasciando allo stesso tempo il suo odore. Sii pensa anche a future applicazioni in medicina, ad esempio per visite da remoto ai pazienti che soffrono di disturbi olfattivi.