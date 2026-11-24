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Il telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea ha battuto il suo stesso record , spostando indietro le lancette di altri 40 milioni di anni per la scoperta del più antico quasar. La scoperta arriva a pochi mesi dal precedente annuncio.
Il telescopio Euclid ha osservato un quasar, cioè un nucleo galattico luminosissimo alimentato da un buco nero colossale che risale a 13,1 miliardi di anni fa: la sua luce, dunque, splendeva già quando l'universo aveva solo 630 milioni di anni. Il telescopio europeo, lanciato nel 2023, porta così a 31 il numero di quasar antichi nel suo catalogo e solleva un interrogativo affascinante: come ha potuto un buco nero così enorme formarsi e crescere tanto rapidamente a un tempo un intervallo così breve dal Big Bang.
Il telescopio Euclid ha osservato un quasar, cioè un nucleo galattico luminosissimo alimentato da un buco nero colossale che risale a 13,1 miliardi di anni fa: la sua luce, dunque, splendeva già quando l'universo aveva solo 630 milioni di anni. Il telescopio europeo, lanciato nel 2023, porta così a 31 il numero di quasar antichi nel suo catalogo e solleva un interrogativo affascinante: come ha potuto un buco nero così enorme formarsi e crescere tanto rapidamente a un tempo un intervallo così breve dal Big Bang.
Il risultato è pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da un vasto gruppo guidato da Julien Wolf del Max-Planck Institute tedesco per l'astronomia di Heidelberg. Allo studio ha partecipato in modo importante anche l'Italia, con Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto di Fisica Fondamentale dell'Universo (Ifpu) e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, Istituto europeo di ricerca spaziale (Esrin) dell'Esa di Frascati e Agenzia Spaziale Italiana, insieme alle Università di Bologna, Genova, Torino, Milano, Trieste, Padova e Federico II di Napoli.
Il nuovo oggetto è stato soprannominato Dún Aonghasa, dal nome del forte preistorico arroccato sulla costa irlandese, dove la terra lascia il posto all'oceano, proprio come il nuovo quasar si colloca all'attuale frontiera osservativa. "Solo grazie alla combinazione di grandissimo campo di vista e sensibilità offerta da Euclid - commenta Roberto Decarli dell'Inaf di Bologna, tra gli autori della ricerca - è possibile arrivare a queste scoperte".