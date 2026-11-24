Il nuovo oggetto è stato soprannominato Dún Aonghasa, dal nome del forte preistorico arroccato sulla costa irlandese, dove la terra lascia il posto all'oceano, proprio come il nuovo quasar si colloca all'attuale frontiera osservativa. "Solo grazie alla combinazione di grandissimo campo di vista e sensibilità offerta da Euclid - commenta Roberto Decarli dell'Inaf di Bologna, tra gli autori della ricerca - è possibile arrivare a queste scoperte".