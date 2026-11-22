La scelta delle parole e, soprattutto, latendenza inconsapevole aimitarsi a vicendae acoordinarsi: è questo il cosiddetto ‘rumore rosa’ che rende una buonachiacchierata un’esperienzapiacevole erilassante. Un segreto che l’intelligenza artificialedimostra di avere giàimparato. E’ quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances dal gruppo del Dartmouth College coordinato da Kathryn O'Nell.



Somiglianze nellascelta delle parole, lascansione dei tempie latendenza a coordinarsia vicenda (chiamata 'accomodamento linguistico') sono alla base delsuccesso di unaconversazione a tu per tu. Quello che succede, scrivono i ricercatori, è che i protagonisti della conversazione “rimangonoallineati per un po',divergono quando uno introducequalcosa di nuovo, poisi riallineanoquando l'altro lo riprende e lo sviluppa ulteriormente". I dati sui quali si è basata la ricerca sul rumore rosa riguardano sia l’analisi di conversazioni fra due persone, sia le informazioni relative a quanto ciascuna coppia apprezzasse la conversazione. E’ emerso così che ilrumore rosaècorrelato al piacere.



Questoritmo del discorso, finora ignorato da molte teorie del linguaggio, è statogià coltoda unmodello linguistico di grandi dimensioni,Claude Sonnet 3.7, cheha imparato ad aggiungere rumore rosaai testi che genera quando gli viene chiesto di renderli più piacevoli. Questo risultato, secondo gli autori della ricerca, potrebbe derivare dall’addestramento da parte del modello linguistico basato sutesti scrittidaesseri umani.