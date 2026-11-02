Atteso fra il 3 e il 4 novembre il rientro incontrollato nell’atmosfera del telescopio spaziale Swift della Nasa , pesante 1,5 tonnellate: gran parte del telescopio brucerà nell’atmosfera ma non si può escludere che qualche frammento possa arrivare al suolo . Non ci sono pericoli per l’ Italia , i frammenti potranno cadere solo in una fascia attorno all ’equatore, e quasi certamente in mare o zone disabitate .

Atteso fra il 3 e il 4 novembre il rientro incontrollato nell’atmosfera del telescopio spaziale Swift della Nasa , pesante 1,5 tonnellate: gran parte del telescopio brucerà nell’atmosfera ma non si può escludere che qualche frammento possa arrivare al suolo . Non ci sono pericoli per l’ Italia , i frammenti potranno cadere solo in una fascia attorno all ’equatore, e quasi certamente in mare o zone disabitate .

Dopo oltre 20 anni di attività nell’osservare uno dei più enigmatici fenomeni del cosmo, i cosiddetti lampi di raggi gamma, e un ultimo disperato tentativo di salvataggio fallito – con il mancato funzionamento del 'carro attrezzi spaziale' Link – l’osservatorio Swift si prepara a distruggersi nell’atmosfera. Secondo gli ultimi dati il telescopio è sceso ben oltre i 275 chilometri di altezza già da vari giorni e l’atmosfera, che scendendo diventa via via più densa, lo sta rapidamente rallentando e facendo scendere di quota.

Una volta che arriverà intorno ai 120 chilometri di altezza l’intera struttura dovrebbe iniziare rapidamente a scaldarsi e scendere sempre più velocemente: i primi elementi a bruciare e staccarsi saranno le antenne e i pannelli solari mentre il resto del corpo principale dovrebbe frammentarsi e vaporizzarsi, a causa del calore, intorno ai 78 chilometri.