È il suo quarto compleanno, e il telescopio spaziale James Webb, di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e quella Canadese, ha deciso di festeggiarlo con una spettacolare immagine di una galassia insolita, che porta ancora i segni di una violenta collisione con un'altra galassia avvenuta circa 2 miliardi di anni fa. La galassia in questione è Centaurus A, anche nota con la sigla NGC 5128, che svela per la prima volta cosa nascondono le dense fasce di polvere che ne oscurano il centro grazie alla sensibilità senza precedenti di Webb nell'infrarosso.

Centaurus A si trova a soli 11 milioni di anni luce dalla Terra ma, a differenza della maggior parte delle galassie vicine, è molto attiva, e ciò la rende un laboratorio importantissimo per capire meglio come galassie e buchi neri crescano ed evolvano insieme. Al suo centro, infatti, si trova un buco nero supermassiccio che sta divorando la materia circostante, emettendo contemporaneamente potenti getti ed enormi quantità di energia.

Il Jwst è riuscito a mettere in risalto le strane forme che la polvere ha tracciato all'interno di questo oggetto cosmico. Ad esempio, il centro della galassia è attraversato da quello che sembra un parallelogramma, dal quale si protendono filamenti di materia, e da una evidente struttura a forma di S di colore rossastro. Ci sono, poi, anche molti vivai stellari, dove si stanno formando nuovi astri.