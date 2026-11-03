Iltempo non ha per forza bisogno diorologi esterni per poter esistere. A dimostrarlo è ununiverso in miniaturaformato da circa24mila atomi, capace diespandersiecontrarsiripetutamente per simulare il Big Bangche ne segna la nascita e il Big Crunch, un'ipotetica fine cosmica nella quale l'espansione si inverte facendo collassare il tutto.L'esperimento, realizzato inlaboratorio dal ricercatore italiano Giovanni Barontini dell'Università di Birmingham, mostra che iltempo puòemergeresemplicemente daicambiamenti che avvengono in unsistema e dunque potrebbe non essere una componente fondamentale della realtà. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Physical Review Research, fornisce nuovi indizi su una della più grandi domande della fisica.

"Se consideriamol'universocome un sistema fisicoche comprende tutto ciò che esiste - dice Barontini all'ANSA -non possiamo immaginareunorologio esterno con cui misurarne l'evoluzione. Questo è il cosiddetto 'problema del tempo'. I risultati forniscono un supporto sperimentale all'idea che il tempo possa essere unaproprietà emergente dellarealtà- prosegue il ricercatore - come suggerito da alcuneteoriedi gravità quantistica. Stabilire se il tempo sia effettivamente una grandezza fondamentale o emergente nel nostro universo rimane, però, una questione aperta".

Per costruire il mini-cosmo, Barontini ha isolato i 24mila atomi dal mondo esterno e li ha raffreddati fino a raggiungere pochi miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto. A queste temperature diventano molto rilevanti gli effetti quantistici e ciò consente di studiare comportamenti difficili da osservare in condizioni normali. Grazie a due fasci laser di frequenze diverse, il sistema è stato poisuddivisoin una regione osservabile e una 'oscura',non visibile direttamente ma in grado di interagirecon la prima. "Questa regione - afferma Barontini - contiene anche un richiamo alla materia oscura. È suggestivochiedersi se possaesistere qualcherelazione tra questa componente invisibiledell'universo e la natura deltempo".

Anziché ricorrere a secondi o minuti, il ricercatore è riuscito a misurare il tempo dell'universo in miniatura basandosi sui cambiamenti nella distribuzionedegliatomi tra ledue regioni, che si sono verificati durante i cicli di espansione e contrazione. L'elemento chiave alla base di questa forma di tempo, che Barontini ha chiamato 'tempo entropico', è appunto l'entropia, ossia la grandezza fisica che misura il grado di disordine o la dispersione di energia all'interno di un sistema.

Il tempo entropico osservato nell'esperimentoprocede in un'unica direzione. "Questo permette di definire una'freccia del tempo' - sottolinea Barontini -distinguendo il passato dal futuro senzaricorrere a unorologio esterno".

Ma l'aspetto forse più sorprendente è che il tempo entropiconon avanza semprealla stessa velocità. Il suoritmo accelera o rallentaa seconda di come cambia il sistema: quando ladistribuzione degli atomi rimaneinvariata, lamisura interna del tempo si arresta temporaneamente. "Quando gliscambi di entropiatra le due regionidiminuiscono, il tempo interno rallenta,fino ad arrestarsi quando questi scambi cessano. Naturalmente - conclude il ricercatore - il nostro tempohacontinuato a scorrere indipendentementeda ciò che accadeva nell'esperimento".