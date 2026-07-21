Ogni anno, l'influenza stagionale colpisce tra 3 e 5 milioni di persone in tutto il mondo e causa fino a 650mila decessi. Il virus influenzale di tipo A, in particolare, è stato responsabile di diverse pandemie, tra cui quella dell'influenza spagnola del 1918. Finora, per osservare e analizzare le interazioni tra le proteine del virus e quelle della cellula invasa, quest'ultima doveva essere rotta, ma adesso i ricercatori coordinati da Jan Kosinski dell'Embl e da Boris Bogdanow e Fan Liu del Fmp hanno messo a punto una nuova tecnica che consente di studiare ciò che avviene all'interno di una cellula intatta, dunque in condizioni reali.