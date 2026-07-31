Tra il 2000 e il 2024sarebbero stateprodotte tra 2.000 e 5.000 tonnellatediuranio nellaRepubblica Democratica del Congo esfuggite ai controllidell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aies). Si tratta dell'uranio che vieneestratto nelle miniere di cobalto, uno dei materiali chiave per la produzione dellebatterie al litioe che dall'Africa viene esportato in particolare in Cina.Durante il processo di raffinazione dell'idrossido di cobalto grezzo per produrre cobalto metallico, l'uranio deve essere rimosso, diventando un sottoprodotto di grande valore. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato dagli ingegneri nuceleari Ryan Manzuk, dell'Università del Wisconsin-Madison e dell'Università di Princeton, e Sébastien Philippe,dell'Università del Wisconsin-Madison, in collaborazione con giornalisti di Lighthouse Reports e del Financial Times.

La stima della produzione si basa su dati geochimici, registri commerciali relativi alle miniere e su un modello chimico di lavorazione del cobalto. La quantità di uranio prodotta nella Repubblica Democratica del Congo, secondo le stime dei ricercatori, "potrebbe essere utilizzata per produrre materiale fissile per circa 600-1500 armi nucleari o per alimentare un reattore nucleare ad acqua leggera standard per 10-25 anni, quindi si tratta di una quantità considerevole".

L'uranio estratto nelle miniere di cobalto della Repubblica Democratica del Congo avrebbe quindi percorso lacatena di approvvigionamento del cobaltoe la maggior parte delle spedizioni era destinata alla Cina, dove si trova circa il 95% delle raffinerie di cobalto mondiali. "Poiché questo uranio non è dichiarato e non è stato ufficialmente segnalato come estratto, non vi è alcuna limitazione al suo utilizzo finale. Potrebbe finire in un programma di energia nucleare civile o in un programma militare, perché nessuno si chiederà dove andrà a finire questo uranio. Non è registrato nei libri contabili".

"Le nostre ricerche non dimostrano che ciò sia stato fatto intenzionalmente per far uscire l'uranio dalla Repubblica Democratica del Congo", afferma Philippe. "Tuttavia, una delle cose che ci preoccupa è che i volumi di uranio esportato che abbiamo quantificato superano quelli che dovrebbero essere dichiarati all'Aiea, sia dalla Rdc che dalla Cina. Quindi - conclude - questo è un problema."