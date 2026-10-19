E’ nato inItalia ilprimo laboratorioche studia leregole persostenere l’innovazionenell’Unione Europea, dalle tecnologie digitali ai sistemi di intelligenza artificiale, dalle tecnologie digitali per i servizi finanziari ai medicinali per uso umano, all’agroecologiaSi chiamaRegEx-Centro di eccellenza Jean Monnete si trova aPisa, presso laScuola Superiore Sant’Anna, dove prenderà il via ufficialmente ilprimo novembre 2026. Finanziato dalla Commissione Europea, è diretto da Edoardo Chiti ed Erica Palmerini.



L’obiettivodel centro di ricerca è occuparsi dellosperimentalismo regolatorio, ossia dellastrategia alla quale ricorrono sempre più spesso la Commissione Europea e le altre istituzioni politiche dell’Ueper promuovere competitività e innovazione.



Fra letecniche di analisiche saranno utilizzate ci sono le ‘regulatory sandboxes’, che permettono di sperimentare nuove tecnologie in un quadro regolatorio temporaneo e controllato, anche attraverso deroghe mirate alle regole vigenti e sotto la supervisione delle autorità competenti. Possono essere utilizzate, ad esempio, per mettere alla prova servizi finanziari digitali innovativi prima della loro introduzione sul mercato.



Nel centro di ricerca saranno utilizzati anche i ‘living lab’, laboratori di sperimentazione in contesti reali, nei quali ricercatori, imprese, cittadini e istituzioni collaborano allo sviluppo di nuove tecnologie e alla definizione delle regole e delle politiche necessarie per utilizzarle. È il caso, ad esempio, della sperimentazione partecipata di nuove pratiche agroecologiche nelle aziende agricole.



Un altro strumento sono i ‘testbed’, ossia spazi dedicati alla sperimentazione tecnologica, caratterizzati da regole particolarmente flessibili e controlli più limitati. Possono servire, ad esempio, a verificare il funzionamento di tecnologie innovative per la produzione di energia pulita prima della loro applicazione su larga scala.