Installato in Italia, presso il centro dell'Agenzia Spaziale Europea Esrin di Frascati, ilprimo computer quantisticoper lospazio europeo. Lavorerà in parallelo con isupercomputer per renderepiù velocel’elaborazionedi enormi quantità didati inviati a Terra daisatelliti per l'osservazione della Terra.

"L'osservazione della Terra sta entrando in un'era in cui la portata e la complessità dei dati mettono alla prova anche i nostri sistemi di calcolo più avanzati”, ha detto Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell'Esa. “Introducendo ilcalcolo quantisticonel nostro ecosistema di osservazione della Terra – ha aggiunto –stiamo esplorando tecnologieche potrebberotrasformare il modo in cui estraiamo conoscenza dai dati satellitari,accelerando le scoperte scientifichee consentendo al contemporisposte più rapidee informate allesfide globali".

Ogni giorno, infatti, i satelliti europei per osservano la Terragenerano enormi moli di datida cui vengono estratteinformazioni prezioseper numerosi ambiti, dallarisposta alle catastrofiaiservizi per aziende e cittadini, e la loroelaborazione èsempre più complessa.

Icomputer quantistici, che usano qubit al posto dei semplici bit, offrono unapossibilità concretapersemplificare l’elaborazione dei datilavorando in modo parallelo ai tradizionali supercomputer.

Per esplorare in modo approfondito queste possibilità è stato ora installato il computer quantisticoBell-1realizzato da Equal1, azienda irlandese nota per aver realizzato i primi computer quantistici basati su silicio e ideati per essere più facilmente integrabili ai supercomputer.

“L'integrazione del nostro hardware quantistico nell'ambiente di calcolo ad alte prestazioni dell'Esa – ha detto Brendan Barry, Cto di Equal1 – non solo accelererà la ricerca critica nell'ambito dell'osservazione della Terra, ma fungerà anche da modello per mostrare come i sistemi quantistici e classici possano affrontare in modo collaborativo grandi sfide scientifiche".