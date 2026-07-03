Migliaia di mondi nascostiemilioni di stellenel video senza precedenti dellaVia Latteabasato sulle immagini delcuore della nostra galassiaraccolte dal telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea,lanciato nel 2023.



Le immagini raccolte dal telescopio spaziale nell’arco di26 orehanno permesso di ottenere unmosaico didecine di milioni di stelle. “E’ più di una semplice immagine”, rileva l’Esa sul suo sito: “è una mappa dell'evoluzione stellare, dallenubi oscuredove nascono le stelle alleantiche popolazioni concentrate nellazona che si estendeintorno alnucleo della galassia”.



Nascosti in questo denso campo di luce ci sonopianeti impossibili da vedere direttamente, ma individuati utilizzando la tecnica che sfrutta la gravità di oggetti celesti come una gigantescalente d'ingrandimento cosmica(microlensing gravitazionale). In questo modo il telescopio spaziale Euclid, costruito per esplorare la materia oscura e l'energia oscura, sta contribuendo ad aprire una nuova finestra sulla nostra galassia e sui mondi invisibili che la popolano.



