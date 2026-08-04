Un'estesa area devastata dagli incendi sulla costa settentrionale del Golfo di Corinto, inGrecia, alimenta unadensa colonna di fumoche si estende peroltre 70 chilometriverso sud-est, attraversando il Golfo Saronico: lo mostrano leimmagini acquisite il 2 agosto daisatelliti Sentinel-2di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue.



Nelle riprese satellitari, lasuperficie arsa dalle fiammeappare incolore bruno-rossastro, evidenziando l'ampiezza dell'area colpita dall'incendio, mentre il pennacchio di fumo si sviluppa per decine di chilometri sopra il mare, documentando la portata dell'evento.



"Il 31 luglio - scrivono gli esperti di Copenicus - è scoppiato un vasto incendio boschivo vicino a Psatha e Porto Germeno, a ovest di Atene, nell'Attica occidentale. Habruciato oltre 10.000 ettari, richiedendo unintervento di emergenzache ha coinvolto centinaia di vigili del fuoco, aerei ed elicotteri. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse comunità e, secondo il Servizio antincendio ellenico, più di 100 abitazioni sono state distrutte o danneggiate".



Per questo è statoattivato ilservizio di mappatura rapidadelServizio di gestione delle emergenze di Copernicus(Copernicus Emergency Management Service, Cems), che forniràinformazioni geospaziali sull'estensione dell'incendioe unavalutazione dei danni.