Negliultimi 45 anni sonopiù che raddoppiatiigiorni estiviconcondizioni favorevoliagliincendi boschiviin vaste aree dellapenisola iberica, dellaFrancia, dell'Italiae dellaGrecia. Nonostante i progressi compiuti nella gestione di queste emergenze abbiano contribuito a ridurre il numero degli incendi, quelli che si sviluppano sonosempre più intensi e duraturi, al punto da superare sempre più spesso la capacità di spegnimento disponibile. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dal gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Università di Groningen, nei Paesi Bassi.

Il team ha analizzato lestatistiche nazionalisugliincendi boschividiPortogallo,Spagna,Francia,Italia eGrecia, insieme adati meteorologici e climatici raccolti tra il1981 e il2025. Si è così scoperto che in alcune zone della Francia e della Spagna l'intensità delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi (caldo, siccità e vento) è aumentata fino al 50% tra il 2016 e il 2025, rispetto al periodo 1981-2010. Anche il numero di giorni con condizioni altamente favorevoli agli incendi è aumentato, passando da meno di 10 giorni per estate nel periodo 1981-2010 a circa 25 giorni nell'ultimo decennio in alcune zone di ciascun Paese studiato.

Tuttavia, ilnumero annualediincendi nell'ultimo decennioè statoinferiore di circa il40% rispetto alla media del periodo1981-2010in ciascun Paese. I ricercatori suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto amiglioramenti nellagestionedegli incendi boschivi, come una migliore formazione per i vigili del fuoco e campagne di sensibilizzazione pubblica.

Lafrequenza delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi riflette unaumento dei giorni caldi e secchied è collegata a modelli climatici su larga scala, tra cui El Nino.

Differenze di pressione atmosfericapiùlievi sull'Atlantico settentrionale hanno coinciso con unaumento dellecondizioni meteorologichefavorevoliagliincendi in alcune zone diGrecia,Italia,Corsica eSpagna. Anomalie della temperatura superficiale del mare nel Pacifico tropicale, associate a El Nino, hanno preceduto condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi in alcune zone della penisola iberica nord-occidentale, in Sicilia e nella Grecia meridionale..

