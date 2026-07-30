(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Negli ultimi 45 anni sono più che raddoppiati i giorni estivi con condizioni favorevoli agli incendi boschivi in vaste aree della penisola iberica, della Francia, dell'Italia e della Grecia. Nonostante i progressi compiuti nella gestione di queste emergenze abbiano contribuito a ridurre il numero degli incendi, quelli che si sviluppano sono sempre più intensi e duraturi, al punto da superare sempre più spesso la capacità di spegnimento disponibile. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Università di Groningen, nei Paesi Bassi.

Il team ha analizzato le statistiche nazionali sugli incendi boschivi di Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia, insieme a dati meteorologici e climatici raccolti tra il 1981 e il 2025. Si è così scoperto che in alcune zone della Francia e della Spagna l'intensità delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi (caldo, siccità e vento) è aumentata fino al 50% tra il 2016 e il 2025, rispetto al periodo 1981-2010. Anche il numero di giorni con condizioni altamente favorevoli agli incendi è aumentato, passando da meno di 10 giorni per estate nel periodo 1981-2010 a circa 25 giorni nell'ultimo decennio in alcune zone di ciascun Paese studiato.

Tuttavia, il numero annuale di incendi nell'ultimo decennio è stato inferiore di circa il 40% rispetto alla media del periodo 1981-2010 in ciascun Paese. I ricercatori suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto a miglioramenti nella gestione degli incendi boschivi, come una migliore formazione per i vigili del fuoco e campagne di sensibilizzazione pubblica.

La frequenza delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi riflette un aumento dei giorni caldi e secchi ed è collegata a modelli climatici su larga scala, tra cui El Nino.

Differenze di pressione atmosferica più lievi sull'Atlantico settentrionale hanno coinciso con un aumento delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi in alcune zone di Grecia, Italia, Corsica e Spagna. Anomalie della temperatura superficiale del mare nel Pacifico tropicale, associate a El Nino, hanno preceduto condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi in alcune zone della penisola iberica nord-occidentale, in Sicilia e nella Grecia meridionale. (ANSA).

