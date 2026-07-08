Uno studio del 2016 condotto su topi aveva già mostrato che, bloccando Mtch2 nei muscoli, gli animali risultavano protetti contro l' obesità e dotati anche di maggiore resistenza . Per scoprire se gli stessi effetti si riscontrano anche nell'uomo, i ricercatori guidati da Sabita Chourasia hanno disattivato il gene responsabile della produzione della proteina in cellule umane coltivate in laboratorio, esaminando a intervalli regolari l' effetto che ciò ha su oltre 100 sostanze coinvolte nel metabolismo .

Uno studio del 2016 condotto su topi aveva già mostrato che, bloccando Mtch2 nei muscoli, gli animali risultavano protetti contro l' obesità e dotati anche di maggiore resistenza . Per scoprire se gli stessi effetti si riscontrano anche nell'uomo, i ricercatori guidati da Sabita Chourasia hanno disattivato il gene responsabile della produzione della proteina in cellule umane coltivate in laboratorio, esaminando a intervalli regolari l' effetto che ciò ha su oltre 100 sostanze coinvolte nel metabolismo .