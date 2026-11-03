Più energiaper la Stazione Spaziale Internazionale, grazie ai nuovi pannelli solariche sono stati ora installati. Si tratta del settimo pannello chiamatoiRosa (Iss Roll-Out Solar Array),dispositivi flessibili e arrotolabili sviluppati appositamente perpotenziare l'impianto elettricodella Iss. Tali pannelli non sostituiscono quelli rigidi e ormai degradati di cui è dotata la Stazione, ma vengono montati davanti a essi per aumentarne la resa.

Con questa installazione, il potenziamento del sistema energetico della Iss è quasi completo:manca solo l'ottavo e ultimo pannello iRosa, che permetterà di far salirela capacità energetica complessivada 160 kilowatt a circa215 kilowatt. Taleaumento del 30%sarà fondamentale per svolgere operazioni critiche, tra cui anche il rientro controllatodella Stazione Spazialenell'atmosfera terrestre alla fine della sua vita operativa, attualmente prevista intorno al2031.

Il nuovo pannello è stato installato nel corso di una passeggiata spazialedurata più disette ore, la 285esima nella storia della Iss, compiuta dall'astronauta della Nasa Anil Menon e da quello dell'Agenzia Spaziale Canadese Joshua Kutryk. Per quest'ultimo è stata la prima attività extra-veicolare (Eva), mentre per Menon si è trattato della quarta. Nel corso della passeggiata, i due astronauti hanno anche completato diverse attività preliminari in vista della prossima Eva, prevista per il 5 novembre, durante la quale loro stessi installeranno l'ottavo e ultimo pannello iRosa.

Grazie alla capacità di occupare poco spazio nel lancio e di fornire elevate quantità di energia, i pannelli iRosa potranno tornare utili anche in future missioni di esplorazione spaziale, così come nei comuni satelliti in orbita attorno alla Terra.