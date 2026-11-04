Ilmotore diacqua dolce deglioceani, un vastostrato di acqua meno densa e menosalata noto comeAcqua Intermedia Antartica (Aaiw)che si estende su gran parte dell'oceano nell'emisfero australe, hainvertitoil suomeccanismo:la causa è la notevoleperdita di ghiaccio marino antartico. L'ultima voltache è avvenuto un simile cambiamento, infatti, è stato circa130mila anni fa, quando inAntartide era presentepochissimo ghiaccio, ma in quel caso la transizione richiese migliaia di anni, mentreora si è verificatanelgiro di vent'anni.

È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change e guidato dall'Istituto indiano di scienza di Bengaluru, che sottolinea come leconseguenze per ilclima globale potrebbero esserevaste: una Aaiw indebolita potrebbeaumentare ilriscaldamento profondo deglioceani,diminuendo la quantità diCO2sequestrata dalleacque, facendo innalzare ulteriormente il livello marino emodificando letraiettorie delletempeste.

I ricercatori guidati da Kaushik Mishra hanno analizzato idati provenienti dal programma internazionale Argo, una rete di circa4mila boe autonome, e dalleosservazioni satellitari. I risultati mostrano che, fino al 2015, l'Aaiw è rimasta stabile grazie allo scioglimento del ghiaccio antartico durante l'estate. Fino a quella data, infatti, il disgelo estivo produceva una quantità di acqua dolce pari a tre volte l'intera portata annuale del Rio delle Amazzoni, che si aggira sui 6.600 chilometri cubi.

Tuttavia, a partire dal 2016,il ghiaccio marino antartico si è ridotto alivelli minimi record: il volume del disgelo estivo è sceso a circa il doppio della portata annuale del Rio delle Amazzoni, e l'Aaiw è diventata più salata, densa e profonda. Secondo gli autori dello studio, questo potrebbe essere un punto di svolta che apre a cambiamenti climatici più ampi e duraturi.