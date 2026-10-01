E' partita da Cape Canaveral lamissione Crew-13con ilnuovo equipaggiodiretto allaStazione spaziale internazionale(Iss): ilviaggio durerà7 ore e 50 minutie saràil più rapidomai effettuato da unanavetta statunitenseper raggiungere la stazione orbitale. Ilrecord assolutoappartiene invece allaSoyuz MS-17, che il14 ottobre 2020ha raggiunto la Iss in3 ore, 3 minuti e 38 secondi.



La navetta Crew Dragon di SpaceX è stata lanciata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida con unrazzo Falcon 9, sempre della compagnia di Elon Musk.A bordoospita gliastronauti dellaNasa Jessica Watkins e Luke Delaney, il collegacanadese Joshua Kutryke ilrusso Sergey Teteryatnikov.

L'attraccoal moduloHarmony della Iss èprevisto alle 01:00 di venerdì 2 ottobre, ora italiana.

Dopo essere entrati nella Stazione spaziale internazionale, gli astronauti effettueranno un breve passaggio di consegne con i membri della missione Crew-12, che dovrebbero intraprendere il loro viaggio di ritorno sulla Terra non prima di lunedì 5 ottobre.

