Lafine del Sistema Solarepotrebbe esserepiù rapida ecaotica delprevisto: si pensava che i pianeti più esterni, quindi Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sarebbero sopravvissuti per miliardi di anni al Sole morente, ma unafine più violentadella nostra stella potrebbe cambiare drasticamente questo scenario. Lo indica lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters e guidato dal California Institute of Technology, cheaccorciala possibilesopravvivenza di questipianeti da cento miliardi a un solo miliardo di anni.

Si prevede che ilSole dovrebbemorire tracirca cinque miliardi di anni,quando esaurirà l'idrogeno presente nel suo nucleo. A quel punto, prima siespande, inghiottendo Mercurio e Venere. LaTerra potrebbe venire risparmiata ma diventerebbe in ogni caso un mondorovente eprivo di vita. Dopo aver espulso gli strati esterni, il nucleo residuo del Solesicomprimerà, trasformandosi in una nana bianca destinata a raffreddarsi lentamente.

Per capire cosa succederà invece aglialtri pianeti,i ricercatori guidati da Konstantin Batygin hanno combinato un modello dettagliato dell'evoluzione solare con programmi che tracciano le variazioni delle orbite di Giove, Saturno, Urano e Nettuno nei tre miliardi di anni dopo la morte della stella, testando672 scenari differenti.

Se il Sole espellerà i suoi strati esterni con esplosioni violente,l'esito sarà quasi sicuramente nefasto: il96% degli scenari mostra un'instabilità fataleentro tre miliardi di anni dallatrasformazione in nana bianca, e il 40%ottiene questo risultato ancora prima di tale evento. Alcune simulazioni, ad esempio, hanno portato all'espulsione di diversi pianeti dal Sistema Solare, mentre altri hanno visto Urano e Nettuno scambiarsi le orbite.