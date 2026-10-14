Unasorprendente varietà di colori, dalgiallo alblu passando dalmarrone e ilverde: sono icolori della Lunaosservati dai quattro astronauti dellamissione Artemis II, nella quale hanno trascorsoquasi 7 orenell'orbita lunare, a 6.400 chilometri dalla superficie. E' quanto si legge nelRapporto sulla missione pubblicato dalla Nasa.



Il documento cataloga tutto ciò che i membri dell'equipaggio — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — hanno visto durante lostorico sorvolo della Luna. Gli astronauti parlano dellavarietà di coloriche hanno osservato sulla superficie lunare, che dalla Terra risulta invece semplicemente bianca o grigia. A sorprendere è stato in particolare l'Altopiano di Aristarco, una regione con molte formazioni vulcaniche antiche e difficilmente osservabile da Terra e che gli astronauti hanno descritto come "una montagna gialla con la cima innevata", ricca di righe e macchie verdi, blu e marroni.

Dalle testimonianze degli astronauti emergono anche i quasi impercettibililampi di lucevisti durante il passaggio nellato nascosto della Luna, la faccia che non guarda mai la Terra ed è anche per questo la più colpita daimeteoriti. Fenomeni analoghi erano stati osservati anche nelle missioni Apollo e sono dovuti all'impatto di piccole meteoriti sulla superficie lunare.

Le condizioni di buio sulla superficie lunare hanno permesso di osservare almeno quattro di questi lampi ad occhio nudo poi confermati anche dalle fotocamere a bordo della capsula Orion.