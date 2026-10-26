La Luna piena d’autunno ha illuminato il cielo sul Cadore. E’ stata fotografata mentre sorgeva fra le vette dall’Alessandra Masi. “ Uno spettacolo naturale di rara bellezza ha unito il fascino del cielo autunnale alla maestosità delle vette”, scrive Masi commentando la sua foto. “La spettacolare Luna piena di ottobre è stata immortalata nel momento in cui sorgeva a fianco dell'inconfondibile profilo del Monte Montanel, la vetta simbolo che domina il Centro Cadore”.



Per l’astrofotografa, a rendere la scena ancora più suggestiva è il netto contrasto cromatico impresso dal meteo: una fresca nevicata, la prima della stagione, ha infatti ricoperto le creste e i canaloni delle Dolomiti d'Oltre Piave. Il chiarore del disco lunare crea un magico gioco di luci e ombre che esalta le geometrie e l'aspra bellezza del gruppo montuoso bellunese”.