Sembra uscita da una puntata dellaFamiglia Addams, lamano robotica sviluppata al Politecnico federale di Zurigo peroperarein spazialtrimentiinaccessibili: puòcamminare sulla punta delledita,rialzarsi dopo una caduta e persinodigitare su unatastiera mantenendo l'equilibrio grazie alle altre dita. Il risultato, non ancora revisionato per la pubblicazione, è condiviso sulla piattaforma di pre-print arXiv.

I ricercatori del Soft Robotics Lab, guidati da Amirhossein Kazemi Pour, hanno immaginato un futuro in cui i robot potranno staccare le proprie mani e inviarle a operare in spazi angusti per ispezionarli, azionare comandi e spostare oggetti. Per raggiungere questo obiettivo, sonopartiti da un modello di mano robotica giàdisponibile sul mercato e lo hanno dotato di unabatteria, un piccolo computere unsensoredimovimento.Il sistema completo pesa 818 grammi e trasporta l'alimentazione e l'hardware di elaborazione sul dorso. Ilsoftware di controlloè statoaddestratoin un ambiente simulato, usando l'apprendimento per rinforzo:i movimenti utili venivano premiati con un punteggio positivo, mentre i movimenti indesiderati, come un'oscillazione eccessiva, comportavano penalità.

Nei test, la mano è riuscita a muoversi su 14 superfici diverse, tra cui pavimenti in legno, griglie metalliche, erba e ghiaia. Nei test di manovrabilità, ha raggiunto unavelocità media di 9,3 centimetri al secondo, su un totale di 21 prove. Il team l'ha anche addestrata arimettersi in posizione correttain caso diribaltamento,riuscendoci in 21 tentativi su 25.I ricercatori hanno inoltre verificato che una delle dita puòstaccarsi dal suolo per compiere un'azione specifica, ad esempio eseguiremosse nel videogioco Sokoban, un rompicapo che consiste nello spingere delle scatole nelle posizioni designate.

Guardando al futuro, i ricercatori intendono migliorare la mano robotica dotandola di un sistema di visione integrato e rendendola capace di eseguire compiti più complessi. Rimangono ancora da valutare i meccanismi di distacco automatico e riaggancio a un robot più grande.