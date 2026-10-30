LaNasa e ilDipartimento dell'Energiadegli Stati Unitiaccelerano sul nucleare nello spazio. Le due agenzie hanno firmato un nuovomemorandum d'intesaper rafforzare la collaborazione in tutte le fasi dellosviluppo ditecnologie nuclearidestinate all'esplorazione spaziale: dallaricerca allaproduzione delcombustibile, fino aitest, all'integrazione con i lanciatorie alleoperazioni. L'accordo è stato firmato a Washington dall'amministratore della Nasa Jared Isaacman e dal segretario all'Energia Chris Wright.



"Stiamo entrando nell'era nucleare della Nasa, che rappresenta unatrasformazione fondamentaleper l'esplorazione spaziale", afferma Isaacman. "L'energia nucleareci permetteràdispingerci più lontano, operare più a lungo e impiegare veicoli spaziali e strumenti più avanzati che mai. Il lavoro che stiamo svolgendo oggi getta le basi per i veicoli spaziali a fissione nucleare di domani e apre unafrontiera completamente nuovaper l'esplorazione e la scoperta".



L'accordo rafforza le collaborazioni esistenti sui sistemi di alimentazione a fissione e a radioisotopi. In particolare, con il lancio delloSpace Reactor-1 Freedom della Nasa previsto per il2028, la propulsione nucleare passerà dalla fase di ricerca di laboratorio all'applicazione operativa nello spazio profondo.

Questo traguardo aprirà poi la strada alLunar Reactor-1, il sistema di alimentazione a fissione di superficie destinato a sostenere lafutura base lunareanche durante i periodi di oscurità e ombra. L'energia nucleare alimenterà habitat, sistemi di comunicazione, strumentazione, rover, attività di utilizzo delle risorse e infrastrutture lunari critiche, rivelandosi inoltre essenziale per soddisfare l'elevato fabbisogno energetico dellefuture missioni su Marte.