Il paclitaxel è un importante chemioterapico ampiamente utilizzato nel trattamento di diverse tipologie di tumori (mammella, ovaie, cervice uterina e alcune forme di tumore al polmone). Originariamente è stato isolato dalla corteccia del tasso del Pacifico (Taxus brevifolia), tuttavia in natura è presente solo in piccole quantità e possiede una struttura chimica complessa. L'attuale produzione si basa su colture cellulari di tasso o sulla semisintesi a partire da materiali di origine vegetale; per questo il processo risulta costoso, inefficiente e poco sostenibile. I tentativi di produrre paclitaxel in altri organismi sono stati finora limitati dall'incertezza riguardo agli enzimi coinvolti e alla sequenza con cui agiscono.