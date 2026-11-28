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Una pianta affine al tabacco è stata geneticamente modificata per diventare una 'fabbrica' di un noto farmaco antitumorale, il paclitaxel, altrimenti difficile da produrre. Il risultato, che potrebbe favorire lo sviluppo di un metodo più economico e sostenibile per la produzione del farmaco, è pubblicato su Nature Chemical Biology da un team internazionale di ricerca guidato dall'Università di Copenhagen.
Il paclitaxel è un importante chemioterapico ampiamente utilizzato nel trattamento di diverse tipologie di tumori (mammella, ovaie, cervice uterina e alcune forme di tumore al polmone). Originariamente è stato isolato dalla corteccia del tasso del Pacifico (Taxus brevifolia), tuttavia in natura è presente solo in piccole quantità e possiede una struttura chimica complessa. L'attuale produzione si basa su colture cellulari di tasso o sulla semisintesi a partire da materiali di origine vegetale; per questo il processo risulta costoso, inefficiente e poco sostenibile. I tentativi di produrre paclitaxel in altri organismi sono stati finora limitati dall'incertezza riguardo agli enzimi coinvolti e alla sequenza con cui agiscono.
I ricercatori guidati da Feiyan Liang hanno riprodotto l'intero percorso di sintesi del paclitaxel all'interno di una pianta affine al tabacco, la Nicotiana benthamiana. Successivamente, attraverso tecniche di ingegneria mirata, sono riusciti ad aumentare l'accumulo di paclitaxel nella pianta di oltre 500 volte, passando da 0,104 a 61,05 microgrammi per grammo di materiale vegetale essiccato. Questa concentrazione è paragonabile ai livelli di paclitaxel riscontrati nella corteccia del tasso, il che suggerisce che le piante di Nicotiana benthamiana geneticamente modificate potrebbero costituire una piattaforma per la produzione biotecnologica di questo farmaco. Serviranno però ulteriori studi per rendere la produzione più efficiente ed economicamente vantaggiosa.