Computer quantistici, internet superveloce, crittografia: le tecnologie quantistiche stanno muovendo i primi passi e annunciano già una rivoluzione destinata a pervadere la società. E’ una sfida per il futuro che l’agenzia ANSA ha raccolto da tempo, seguendo costantemente l’evoluzione di questo campo di ricerca, e che adesso vuole ulteriormente avvicinare al pubblico organizzando l’evento “Comprendere la rivoluzione quantistica tra ricerca, innovazione e società”, in programma il 6 novembre presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.





A fare il punto su questo cambiamento in corso sono i protagonisti italiani della ricerca sul quantum che, accanto alle aziende, stanno facendo del nostro Paese uno dei protagonisti del settore sulla scena internazionale. Forte della Strategia nazionale sulle tecnologie quantistiche approvata nel luglio 2025, l’Italia ospita computer quantistici di tipo diverso, da Partenope realizzato all’Università Federico II di Napoli al Qolossus 2.0 della Sapienza Università di Roma. E’ stato grandissimo l’impulso che i fondi del Pnrr hanno dato alla realizzazione del ‘Quantum Computing’ del Centro Nazionale ICSC,a Bologna, e che hanno permesso di comare il gap rispetto all’Europa.



Ancora dai fondi del Pnrr è arrivato un importante sostegno nel favorire la nascita di aziende e startup attive in questo campo e, se da un lato si punta ad applicazioni che hanno il sapore del futuro con l’internet quantistica, dall’altro la grande sfida è riuscire a conciliare la ricerca quantistica e l’ambito industriale.