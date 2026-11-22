La sondaBepiColombo èarrivata nell'orbita di Mercurio, lo rende noto in un post su X l'Agenzia Spaziale Europea, che ha organizzato la missione con l'agenzia spaziale giapponese Jaxa.Lanciata il 20 ottobre 2018, Bepi Colombo è ilsecondo veicolo spazialea raggiungere l'orbita del pianeta più vicino al Soledopo la sondaMessenger della Nasa (2011).



Bepi Colombo sarà però laprima missionea orbitare attorno a Mercurio condue sondequando,fra il 9 e il 10 dicembre, si separeranno idue moduli che costituiscono il veicolo: ilMercury Planetary Orbiter (Mpo) realizzato dall'Esaper studiare lageologia del pianeta e ilMercury Magnetospheric Orbiter (Mio)realizzato dellaJaxa per studiare ilcampo magnetico.

Entrambi dovrebbero raggiungere l'orbita definitivanellaprimavera 2027.

Si era separato nelsettembre 2026il modulo di trasferimento Mfm che con i suoi propulsori elettrivi aveva spinto la sonda nei suoi otto anni di viaggio.



La missionesi chiama Bepi Colomboin onore delmatematico italiano Giuseppe (Bepi) Colombo(1920-1984), le cuiricerche sulla rotazione diMercurio hannoaperto la strada all'esplorazione del pianetapiù piccolo del Sistema Solare con la missioneMariner 10della Nasa, che sorvolò Mercurio nel 1974 senza entrare nell'orbita del pianeta.



Allatecnologia unica di questa missione, capace di far resistere strumenti ad altissima precisione in un ambiente caldissimo,l'Italia contribuisce con Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e le aziende del gruppo Leonardo Thales Alenia Space e Telespazio.

