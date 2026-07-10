Dopoquasi un anno di letargo, la sondaNew Horizonsdella Nasa si èrisvegliata in buone condizioni aquasi 9,5 miliardi di chilometri dalla Terraed èpronta a iniziare atrasmettere idati scientificiraccolti nella lontanafascia di Kuiper, ben oltre Plutone. Lo comunica la Nasa.



"Icontrollori di volodel Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (Apl) di Laurel, nel Maryland, hannoconfermato che New Horizons, agendo in base aicomandi memorizzati e trasmessi al suo computer principale" nel luglio 2025, "si èrisvegliata in sicurezza da un periodo diibernazione di321 giorniiniziato il7 agosto" 2025, dice la Nasa. "Con la sonda ora a circa 9,5 miliardi di chilometri dalla Terra, isegnali radioche contenevano la confermahanno impiegato8 ore e 52 minutiper raggiungere il Centro operativo di missione dell'Apl tramite la stazione Deep Space Network della Nasa vicino a Madrid, in Spagna".



Il team di missione solitamente mette New Horizons inmodalità di ibernazioneperrisparmiare energiadurante i lunghi periodi di crociera. Durante questo 'letargo', gli operatori non inviano comandi né recuperano dati, mala sonda continua a raccogliere e memorizzare dati 24 ore su 24grazie ai suoi sensori. Quando New Horizons riprenderà le operazioni attive, il team inizierà a trasmettere a terra i dati relativi allo stato di salute della sonda, seguiti dai dati dei suoi tre strumenti scientifici di bordo.



Fra tre settimane, New Horizons inizierà unostudio sull'idrogeno nell'eliosfera esterna, ovvero la regione di spazio influenzata dal flusso di particelle cariche che si propaga dal Sole, noto comevento solare. I dati che la sonda sta raccogliendo ai confini più remoti del Sistema solare sonoi primi del loro genere. Potrebbero aiutare a comprenderecosa accadealconfine tra laregione di influenza del Solee lospazio interstellare. Finora solo le due sonde Voyager della Nasa hanno attraversato questo confine, ma non essendo equipaggiate con gli stessi strumenti scientifici di New Horizons non possono effettuare misurazioni altrettanto precise.