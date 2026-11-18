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La sonda Voyager 1 della Nasa ha raggiunto la distanza di un giorno luce dalla Terra: le comunicazioni e la luce, impiegano 24 ore per arrivare fino a noi. E' un nuovo record della sonda lanciata nel 1977 per sorvolare Giove e Saturno e che continua a viaggiare nello spazio interstellare, dove nessun oggetto costruito dall’uomo era mai andato prima.
Il superamento della soglia del giorno-luce è previsto alle 11:16 ora italiana del 18 novembre 2026. quando la sonda si troverà a 25,89 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, una distanza che ha raggiunto dopo un viaggio durato ben 49 anni. La sua velocità attuale è di 61.100 chilometri orari.
Voyager 1 era stata lanciata nel 1977, seguita sei settimane dopo dalla Voyager 2, per esplorare per la prima volta da vicino i pianeti esterni del Sistema Solare. Un viaggio incredibile che è poi proseguito andando oltre, fino a uscire dalla cosiddetta eliosfera, una sorta di guscio di particelle emesse dal Sole e che creano un ambiente differente dal vuoto spazio interstellare.
Da anni entrambe le Voyager avvertono i segni dell’età , in particolare a causa del graduale esaurimento delle potenti ‘batterie’ al plutonio che ne alimentano gli strumenti di bordo, tanto che la Voyager 1 al momento ne ha soli 2 attivi, il magnetometro e il sottosistema per le onde al plasma che continua a rilevare il debole battito elettromagnetico dello spazio interstellare.
Per festeggiare lo storico traguardo la Nasa ha invitato tutti a scaricare una app dal proprio sito che potrà essere usata al tramonto del 18 novembre per inviare verso il cielo la sigla "V G R" in codice Morse tramite il flash degli smartphone. Una sorta di saluto collettivo per salutarla nel suo lunghissimo viaggio che proseguirà per decenni nel buio anche dopo lo spegnimento totale, previsto entro il 2030.