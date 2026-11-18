Il superamento della soglia del giorno-luce è previsto alle 11:16 ora italiana del 18 novembre 2026. quando la sonda si troverà a 25,89 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, una distanza che ha raggiunto dopo un viaggio durato ben 49 anni. La sua velocità attuale è di 61.100 chilometri orari.

uscire dalla cosiddetta eliosfera, una sorta di guscio di particelle emesse dal Sole e che creano un ambiente differente dal vuoto spazio interstellare. Voyager 1 era stata lanciata nel 1977, seguita sei settimane dopo dalla Voyager 2, per esplorare per la prima volta da vicino i pianeti esterni del Sistema Solare. Un viaggio incredibile che è poi proseguito andando oltre, fino adalla cosiddetta, una sorta die che creano un ambiente differente dal vuoto spazio interstellare.

entrambe le Voyager avvertono esaurimento delle potenti ‘batterie’ al plutonio che ne alimentano gli strumenti di bordo, tanto che la Voyager 1 al momento ne ha soli 2 attivi, il magnetometro e il sottosistema per le onde al plasma che continua a rilevare il debole battito elettromagnetico dello spazio interstellare. Da anni i segni dell’età , in particolare a causa del gradualedelle potenti ‘’ alche neglidi bordo, tanto che laal momento ne ha, ile ilper leche continua a rilevare il debole battito elettromagnetico dello spazio interstellare.