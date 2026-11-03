Si avvicina unnuovo record storicoper lasonda Voyager 1 della Nasa, ilveicolo costruito dall'uomo che si trova più lontano dalla Terra: il prossimo18 novembre, 49 anni dopo il suo lancio nello spazio, si troverà a25,89 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, unadistanza pari aun giorno-luce, ovvero lo spazio che la luce percorre in un giorno. Ciò significa che leonde radioutilizzate per comunicare con la sonda impiegheranno24 oreperraggiungerla, e ne servirannoaltrettante affinché ilsegnale di rispostainviato dal veicolo spazialegiunga sullaTerra.



Il superamento della soglia di un giorno-luce "non comporterà alcun cambiamentonell'ambiente circostante la sonda, né avverrà alcuna modifica a bordo del veicolo spaziale. Il significato di questo traguardo - osserva la Nasa in una nota - risiede nella suacapacità di testimoniare l'immensità dell'universo e lastraordinaria resistenzadell'esploratore più lontano mai lanciato dall'umanità".



La resistenza di Voyager 1 è testimoniata anche dadue eventiche hanno segnato le ultime settimane. Innanzitutto, a settembre, è stato completato con successo un intervento dirisparmio energeticodurato mesi: denominato 'Big Bang', ha comportato lo spegnimento simultaneo di tre dispositivi a bordo (che contribuivano a mantenere la sonda a temperature operative adeguate nel freddo dello spazio interstellare) e la loro sostituzione con tre alternative a minor consumo energetico. L'opera è stata portata a termine a circa sei settimane di distanza da unintervento analogoeffettuato sulla sondaVoyager 2. Grazie al Big Bang, gli strumenti scientifici ancora attivi sulla Voyager 1 potranno continuare a funzionare più a lungo di quanto inizialmente previsto.



Infine, lo scorso il 20 ottobre, la sonda ha vissuto un'imprevistainterruzione delle comunicazioniche si è risolta autonomamente dopo 48 ore, prima ancora che il team potesse inviare comandi per diagnosticare il problema.