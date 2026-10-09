Lastella HD 156295,la cui superficie raggiunge i7.500 gradi contro i 5.500 del Solee che è9 volte più luminosa, potrebbe diventare la più calda conosciuta a ospitare un pianeta nella sua zona abitabile. Gli indizi di questo oggetto celeste, che potrebbe essere circa6 volte più massicciodiGiove,sono stati individuati grazie altelescopio spazialeTess della Nasa, progettato per cercare pianeti al di fuori del Sistema Solare. I dati raccolti, che dovranno essere confermati, sono stati pubblicati sulla rivista The Astrophysical Journal dal gruppo di ricercatori guidato dal Centro Harvard-Smithsonian per l'Astrofisica e dall'Università delle Hawaii.

HD 156295 si trova a circa140 anni lucedi distanza ed è unastella ditipo A, talmente luminosa da essere visibile a occhio nudo nella costellazione del Dragone. Questa tipologia di astri appare di colore bianco-azzurroe può raggiungere il doppio della massa e delle dimensioni del Sole. Ad esempio, appartiene al tipo A Sirio, la stella più brillante del cielo notturno.

L'astro studiato dai ricercatori guidati da Logan Wilson, del Centro Harvard-Smithsonian e dell'Ateneo delle Hawaii, ha un'ulteriore particolarità: è una cosiddetta 'variabile Delta Scuti'. Significa che la sualuminosità pulsacon taleregolaritàda fungere daorologio cosmico. Gli autori dello studio hanno osservato lievi alterazioni nelle pulsazioni della stella, che potrebbero essere spiegate con l'influenza gravitazionaleesercitata da un altrocorpo presente nelsistema stellare,come appunto un pianeta.

Questo super-Giove, che prenderebbe il nome di HD 156295 b, potrebbe trovarsirispetto alla sua stella madre al quadruplo della distanza che separa la Terra dal Sole. In tal caso, per effettuare un'orbita completaimpiegherebbe circa2.200 giorni, quasi 6 anni terrestri.A quelle distanze, riceverebbe circa il60% dell'irradiazione solare che ilnostro pianeta riceve dal Sole.