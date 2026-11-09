LaTerra ha catturato unanuova mini-lunache le farà compagnia fino adicembre: si tratta di2026 QQ8, un corpo celeste di appena2 metri di diametroche è stato osservato per la prima volta adagosto 2026, dopo essere entratoin orbitaattorno al nostro pianeta adaprile. La scoperta è stata annunciata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale.



Questo oggetto impiega359 giorniper completare un'orbita attorno al Sole: siavvicina alla Terraall'incircauna volta ogni dieci anni, ma stavolta èarrivato così vicino da esserecatturato dallaforza gravitazionaledel nostro pianeta. Secondo il Minor Planet Center, durante questa permanenza, ladistanza minimatra QQ8 e la Terra sarà di circa568.000 chilometri. Si tratta di una distanza superiore di circa 177.000 chilometri rispetto a quella tra la Terra e la Luna. Anche nell'eventualità in cui QQ8 dovesse avvicinarsi tanto da entrare in rotta di collisione con la Terra, verrebbe quasi certamente distrutto nell'atmosfera prima di raggiungere la superficie.



La natura di 2026 QQ8 non è stata subito chiara: inizialmente, infatti, gli astronomi hanno preso in considerazione l'ipotesi che potesse essere un frammento diorigine artificiale, magari appartenente a un vecchio razzo o satellite. Per ottenere maggiori informazioni, sono state quindi condottenuove osservazionicon il telescopio da 2,2 metri dell'Università delle Hawaii e con il Lowell Discovery Telescope. I risultati hanno consentito diescludere l'ipotesi del detrito spaziale, indicando invece un'origine naturale. 2026 QQ8 potrebbe quindi essere un piccolo asteroide, anche se per ora il Minor Planet Center lo definisce genericamente come un 'oggetto'.