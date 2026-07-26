Il disco a spiraledella Via Lattea potrebbe aver subito undrastico cambiamento di orientamentodopo unacollisione: è dunqueplausibile che inpassato molte sue stelle, forse persino ilSole, si muovessero su traiettorie molto diverse da quelleodierne. E' quanto suggeriscono alcune simulazioni al supercomputer elaborate dai ricercatori dell'Università di Durham, nel Regno Unito, che hanno presentato i risultati dello studio al convegno nazionale di astronomia della Royal Astronomical Society a Birmingham.

La maggior parte delle stelle della Via Lattea si trova nel suodisco a spirale piatto, attorno al quale si estende un alone stellare molto piùvasto, ma decisamente meno denso, costituito per lo più dastelle formatesi in galassie più piccolee successivamente inglobate nella Via Lattea in seguitoafusioni galattiche. Le osservazioni dellamissione Gaiadell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) hanno dimostrato che l'alone stellare ruotamoltolentamente. Per scoprirne il motivo, i ricercatori hanno analizzato l'evoluzione di 25 galassie simili alla nostra grazie alla suite disimulazioni cosmologiche Auriga, seguendone losviluppo per miliardi di anni. In questo modo hannoscopertoche legalassie con glialoni stellari in rotazione piùlentahanno subìto unagrande fusione frontalecon un'altra galassiae, nel corso dell'evoluzione, il loro discohacambiato orientamento.

"Sappiamo già che la Via Lattea ha avuto in passato una massiccia collisione frontale con una galassia conosciuta come Salsiccia o come Gaia-Encelado. Per questo motivo - spiega l’astronomo Kirill Batrakov - pensiamo che il disco della Via Lattea possa essersi probabilmente capovolto in passato". Gaia-Encelado era una massiccia galassia nana che, circa 10-11 miliardi di anni fa, entrò in collisione con la Via Lattea primordiale e venne assorbita da essa. Questa fusione galattica fu il più grande evento nella storia iniziale della Via Lattea e trasformò la nostra galassia, lasciando miliardi di stelle a orbitare lungo traiettorie altamente allungate, dalla caratteristica forma a salsiccia.

Lo studio di Batrakov indica inoltre che larotazione dell'alone stellare della Via Lattea èlegata allarotazionedel suo alone di materia oscura,suggerendo che i due si siano probabilmente evoluti insieme durante la crescita della galassia.