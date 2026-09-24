La riflessione è partita anche da Ulysses’ Gates, il progetto nel quale oltre un secolo di dati sulla laguna e le maree, segnali ambientali e dati sul funzionamento del Mose sono diventati in suono, musica e immagini generative. Presentato in occasione della Biennale di Venezia 2026, il progetto di Filippo Gregoretti, Hiroaki Kitano e Vittorio Loreto si inserisce nel percorso di Climate-tides, progetto di art–science dedicato a maree, cambiamento climatico e nuove forme di ascolto della natura nel quale i dati diventano “un mezzo per rendere il cambiamento ambientale percepibile, condivisibile e capace di generare consapevolezza”.