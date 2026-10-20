All'indomani del rinvio a causa del maltempo, è stata lanciata la missione Bandwagon-5. Fra i carici a bordo ci sono Starfall, la capsula di rientro di SpaceX per eseguire esperimenti in orbita, la mini.navetta privata Starburst-1 e la capsula W-Series 7 ideata per produrre farmaci in microgravità. La missione è stata lanciata dalla base di Cape Canaveral, in Florida, con un razzo Falcon 9.



La missione di trasporto condiviso Bandwagon-5 ha messo in orbita 32 carichi utili, di cui il più rilevante è Starfall, la navetta di SpaceX in grado di rientrare a Terra e che l'azienda di Elon Musk aveva presentato nel giugno 2026 senza però dare dettagli sui futuri utilizzi. Più piccola delle navette cargo Dragon di SpaceX , usate per trasportare carichi per e dalla Stazione Spaziale Internazionale, Starfall dovrebbe fungere come una sorta di laboratorio scientifico in microgravità. Con un diametro di 3,1 metri e alta di 0,75 metri, secondo SpaceX è in grado di trasportare circa una tonnellata di carico. L'azienda non ha però comunicato se in questo primo volo la capsula contenga esperimenti.



Tra gli altri 32 carichi, ci sono le navette W-Series 7, dell'azienda Varda Space, e Starburst-1, di Portal Space Systems. La prima è circa tre volte più piccola di Starfall ma è già andata nello spazio e nasce per testare la possibilità di produrre alcuni farmaci nello spazio. La gravità zero, infatti, permette potenzialmente di migliorare alcuni processi di cristallizzazione durante la sintesi di alcuni farmaci. Starburst-1 invece è un veicolo pesante 2,6 quintali ed è progettato per eseguire manovre orbitali complesse e trasportare carichi fino a un massimo di 50 chili