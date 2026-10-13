Lanciata lanavetta cargo Dragonverso laStazione spaziale internazionale. A bordo2,8 tonnellate di materiali, compresaun'ecosferaconmolluschi ealghe: è un esperimento coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea e al quale l'Italia partecipa con il coordinamento del Politecnico di Torino e con le università di Roma Tor Vergata, Trento, Torino e Pavia.

Sulla navetta viaggiano anchenuovi pannelli solariper la Iss.



Il lancio della missioneCRS-35(Commercial Resupply Services) è avvenuto dalla base di Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9 di SpaceX. E' la la 35/ma missione cargo operata dall'azienda SpaceX di Elon Musk per conto della Nasa.

Il viaggio della navetta è previsto in circa48 ore, quindi il veicolo dovrà attraccare in modo automatizzato al modulo Harmony della Stazione spaziale.



Ipannelli solari arrotolabili iRosa(International Space Station Roll-Out Solar Arrays) dovranno essere installati dagli astronauti per incrementare lacapacità energeticadella Stazione spaziale.



L'esperimento europeo Scampi (Saltwater Crustaceans, Algae, and Microbial Population Investigation), al quale partecipa l'Italia, consiste in una biosfera marina in cui vivono molluschi e alghe ideata per analizzare gli effetti della microgravità sul loro sviluppo per la durata di 90 giorni.



La navetta Dragon resteràagganciata alla Isspercirca un meseprima di far ritorno a Terra, ammarando nel Pacifico. LaDragon al momento è l'unica navettain grado diriportare a Terra materiali dalla Issperché le altre tre navette, la russa Progress, la giapponese Htv-X e la Cygnus XL si disintegrano nell'impatto con l'atmosfera terrestre una volta conclusa la loro missione.

