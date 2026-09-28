Lanciato per il primo test in orbitaStarship, il veicolo diSpaceXper i futuri viaggi verso laLuna e

Glialtri 13 testaffrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stativoli suborbitali.

Nel nuovo test è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita, allaquota 275 chilometri. Questa volta i26 satelliti Starlinka bordo sonoautentici e, dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorreresei orbite, per un volo delladurata complessivadicirca 10 oreche dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.