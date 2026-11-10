Il lavoro, al quale ha partecipato anche l'Italia con Università di Milano-Bicocca e Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, è frutto della collaborazione tra Spagna, Italia, Argentina, Svizzera e Stati Uniti. I ricercatori coordinati da Alfonso Saiz-Lopez hanno combinato simulazioni avanzate con l’analisi delle informazioni conservate nelle carote di ghiaccio dell’Antartide e della Groenlandia, che hanno permesso di individuare le tracce della chimica atmosferica del passato.