Lepale eolichesono una delleprincipali causedimortalità per ipipistrelli inNord America. Tra il1981 e il2024, lecollisioni con le turbinesarebbero state responsabili dellamorte di 18,7 milioni di pipistrelli, mentre a partiredal 2021, il numero stimato dei decessi avrebbe superato1,5 milioni all'anno. Numeri paragonabili alla mortalità causata dalla "sindrome del naso bianco", patologia provocata da un fungo patogeno invasivo. E' quanto emerge dallo studio della Fort Collins Science Center, pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, che ha analizzato499 rapporti di monitoraggio post-costruzione degli impianti eolicinegli Stati Uniti continentali per stimare i decessi per collisione di 10 specie di pipistrelli.



"Iltasso di mortalitànei singoli siti eolici ècorrelato all'area coperta dal rotore, all'altezza da terra e allavicinanza ai corsi d'acqua", afferma Charles Labuzzetta biologo e autore principale dello studio. Dati che, secondo lo studioso, "potrebberoorientare laprogettazione e lalocalizzazione degliimpianti eolici, contribuendo a ridurre la mortalità dei pipistrelli".



Anche se i dati di mortalità e degli effetti sulle singole specie non sono ancora stati quantificati con precisione a causa dellamancanza di un monitoraggio standardizzato, ilmaggior numero di vittimeè stato registrato inquattro specie. I decessi delpipistrello cenerino(Lasiurus cinereus) sono stati circa6,7 milioni, quelli delpipistrello rosso orientale(Lasiurus borealis)5,8 milioni, delpipistrello argentato(Lasionycteris noctivagans), 3,4 milioni e delgrande pipistrello bruno(Eptesicus fuscus)1,5 milioni.